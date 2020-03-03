بيساو 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "سيدياو" عن انشغالها إزاء التطورات الحاصلة في غينيا بيساو على خلفية تعيين رئيسين للبلاد، معتبرة أن تنصيب الرجلين " غير شرعي" باعتبار أن المحكمة العليا لم تفصل بعد في الخلاف القائم بشأن الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وقالت المجموعة في بيان أصدرته أمس إنها تتابع بقلق شديد التطورات في المستعمرة البرتغالية السابقة، ودعت الجيش إلى التزام الحياد في هذا الخلاف الذي اندلع بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي نظمت في 29 ديسمبر الماضي.// انتهى //20:58ت م0322