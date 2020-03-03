رفحاء 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسشارك مكتب الأحوال المدنية بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية ممثلاً بالقسم النسائي في المعرض التوعوي للدفاع المدني تحت شعار "السلامة أولاً" المقام في مجمع رفحاء مول، والذي يستمر لثلاثة أيام بركن خاص بالأحوال المدنية.وقدمت القائمات على الركن نبذة تعريفية للزوار عن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية، بالإضافة إلى إطلاع زوار المعرض على مميزات الخدمات الميدانية في الأحوال المدنية وما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من الرجال والنساء وإسهامها في اختصار الوقت وتقليل الجهد على الراغبين في الاستفادة منها؛ كما وُزعت منشورات توعوية وتثقيفية والإجابة عن استفسارات الزوار.// انتهى //20:58ت م0323