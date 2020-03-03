أكرا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسالتقى معالي نائب رئيس جمهورية غانا الدكتور محمود باووميا بمكتبه في مقر الرئاسة الغانية اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية غانا مشعل بن حمدان الروقي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما نوه معاليه بالخطوة الاحترازية التي قامت بها المملكة لتعليق تأشيرات العمرة بشكل مؤقت لمنع انتشار فيروس كورنا.// انتهى //21:14ت م0332