عمّان 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم بنظيرته النرويجية إينه إيريكسن سوريدي التي تزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث التطورات الإقليمية، والتركيز على إيجاد آفاق لإطلاق مفاوضات جادة ومباشرة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية، إضافة إلى استعراض المستجدات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية.ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم حول التشاور الثنائي بين البلدين، حول مجمل القضايا والتحديات الإقليمية التي يواجهها، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق فيما يتعلق بالقضايا الثنائية.// انتهى //21:47ت م0340