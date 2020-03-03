القاهرة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسنفى مجلس الوزراء المصري ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا على متن إحدى السفن المارة بقناة السويسً.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، في بيان له اليوم أنه تواصل مع هيئة قناة السويس، التي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس "كورونا"، بأي من السفن العابرة بقناة السويس.وشددت هيئة قناة السويس على اتخاذها حزمة من التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية، والتي تتضمن إيفاد فرق الحجر الصحي للكشف على أطقم السفن العابرة للقناة قبل دخولها المجرى الملاحي لقناة السويس، بهدف التأكد من سلامة الأطقم الفنية والأفراد على متن السفن العابرة، وذلك في إطار حرص الدولة على عدم انتشار أي أوبئة داخل الأراضي المصرية.// انتهى //21:48ت م0341