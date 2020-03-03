بريدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأقام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم اليوم برنامج الدرس الشهري من كتاب وجوب البيعة الشرعية لإمام المسلمين ونواقضها.وافتتح البرنامج فضيلة مدير عام الفرع الشيخ صالح بن علي العميرة، بقاعة المحاضرات بفرع الرئاسة بالقصيم، بحضور موظفي الفرع و مديري الإدارات والأقسام والإداريين.يذكر أن البرنامج يقام شهرياً بجميع الهيئات والمراكز بالمنطقة بمتابعة شخصية من فضيلة مدير عام الفرع.// انتهى //21:58ت م0343