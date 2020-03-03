مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأقام القسم النسائي بمركز التنمية الاجتماعية بوادي فاطمة ممثلاً في وحدة البرامج التنموية اليوم برنامجاً بعنوان "الأمن والسلامة المنزلية" بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني.ويهدف البرنامج الذي قدمته مسؤولة الأمن والسلامة بالكلية الجامعية بالجموم أروى المصري إلى رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بأهمية الأمن والسلامة والتعريف بمفهوم الأمن والسلامة المنزلية والمخاطر المحتمل حدوثها وطرق الوقاية وكيفية استخدام طفاية الحريق.// انتهى //21:58ت م0344