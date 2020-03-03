مكة المكرمة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسبحضور معالي مدير جامعة أم القرى الأستاذ الدكتور عبدالله بن عمر بافيل وقع مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء علي بن خضران المنتشري و عميد مركز البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور علي محمد الشاعري اليوم, مذكرة تفاهم تهدف لرفع مستوى التأهيل في مجال الوقاية والحماية من الحريق وتقديم الدراسات والبحوث الاستشارية في مجال إدارة المخاطر والحماية من الحريق، بالإضافة إلى استحداث تخصصات هندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق ودبلومات فنية متخصصة ودورات تأهيلية في المجالات التي تهم الطرفين.وثمن اللواء المنتشري لجامعة أم القرى تعاونهم الدائم والمثمر في جميع المجالات.وأضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني أن توقيع هذه المذكرة أتى انطلاقًا من التعاون المشترك بين المديرية العامة للدفاع المدني والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والبحثية بما يحقق بعون الله ما تسعى إليه المديرية العامة للدفاع المدني من أهداف لحماية الأرواح والممتلكات، ونحو تجويد خدماتها على أسس علمية ودراسات بحثية وابتكارات تساعد في التطوير المستمر ورفع كفاءة الأداء.// انتهى //22:02ت م0345