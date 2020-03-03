جدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساختتم طلاب جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية " كاوست" اليوم الدورة التفاعلية المصممة لتعليم القيادة وريادة الأعمال والابتكار من خلال التفكير التصميمي التي أقيمت بمقر الجامعة تحت عنوان "الريادة للجميع" واستمرت أسبوعين .وتهدف الدورة إلى تنمية المهارات الأساسية المهمة وتعزيز قدرة الطلبة على التصرف وفقاً لأفكار ناشئة انبثقت عن دراستهم أو عن أبحاثهم، وتعليمهم كيفية تطبيق التفكير التصميمي لإنشاء نماذج أولية، وتطويرها إلى منتجات جاهزة للسوق .وركزت الدورة التفاعلية على تعليم الطلاب مهارات التفاوض، وأسس الشراكات التجارية القوية، وفهم أوسع لآليّات الريادة، من خلال التركيز على العمل الجماعي ومهارات القيادة.وأكد رئيس جامعة " كاوست " توني تشان على أن مهارات الابتكار التي يكتسبها الطلبة من خلال بناء شركة جديدة ومن ثم تسويقها، ستبقى معهم طوال حياتهم المهنية، لافتاً النظر إلى أن جامعة " كاوست " تتعاون مع مركز ستانفورد للتطوير المهني لتقديم هذه المادة الدراسية لجميع طلبة الجامعة حالياً وأن يتم وضعها مستقبلاً في متناول جميع طلبة المملكة.يشار إلى أن الدورة التفاعلية الجديدة تعد من معالم مساهمة كاوست في تطوير اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة في المملكة، حيث سبق للجامعة أن دعمت أكثر من 240 شركة ناشئة من خلال برامج ريادة الأعمال لديها، كما تركز على تعزيز البيئة الحاضنة للابتكار في المملكة من خلال التعليم، بوصفه قوة التحويل التي تطلق العنان لإمكانات الطلاب.// انتهى //22:19ت م0347