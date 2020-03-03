الخرطوم 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستسلم الرئيس السنغالي مكي سال رسالة خطية من رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتقديم الدعوة للرئيس السنغالي لزيارة السودان.قام بتسليم الرسالة عضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر لدى استقبال الرئيس السنغالي له بمكتبه في القصر الرئاسي اليوم.وقدّم الفريق إبراهيم شرحاً خلال اللقاء عن تطورات الأوضاع في السودان وعملية السلام الجارية في جوبا، وقال " إن السودان يتطلع إلى علاقات خارجية متوازنة مع الدول كافة بما يحقق مصالح الشعوب".// انتهى //22:37ت م0349