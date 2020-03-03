أبها 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسترأس محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط مساء اليوم اجتماع ولقاء الشركاء لتعداد السعودية، بحضور مشرف تعداد السعودية 2020 بمنطقة عسير عايض العمري ونائب مشرف تعداد السعودية 2020 بمحافظة خميس مشيط علي القحطاني وعدد من مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة.وناقش الجميع خلال اللقاء أهمية التعداد السكاني والعوائق التي تواجه منسوبي الهيئة، ومشكلة تكرار التعداد، ومعاودة التأكد ومعالجة البيانات بطرق فنية حديثة، ومعرفة الفئات العمرية في المجتمع والفئات التعليمية وغيرها مما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 ، إضافة إلى معرفة المساكن الشاغرة والمسكونة وأعداد الأسر.// انتهى //22:41ت م0350