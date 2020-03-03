اقتصادي / مصرف البحرين المركزي يخفض سعر الفائدة الأساسي
الثلاثاء 1441/7/8 هـ الموافق 2020/03/03 م واس
المنامة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واس
قرر مصرف البحرين المركزي اليوم خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25% إلى1.75%.
وأفادت وكالة أنباء البحرين أن سعر الفائدة خفض على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%.
و قرر مصرف البحرين المركزي إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.
// انتهى //
23:03ت م
0358