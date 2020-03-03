المنامة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسقرر مصرف البحرين المركزي اليوم خفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 2.25% إلى1.75%.وأفادت وكالة أنباء البحرين أن سعر الفائدة خفض على ودائع الليلة الواحدة من 2.00% إلى 1.50%، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد من 2.45% إلى 2.20%.و قرر مصرف البحرين المركزي إبقاء سعر الفائدة الذي يفرضه على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض عند مستوى 4.00%.// انتهى //23:03ت م0358