الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واساختتمت فعاليات ملتقى "التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية المملكة 2030" اليوم الذي نظمه المركز السعودي للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمقر وكالة الأنباء السعودية "واس" بالرياض.وخلال الملتقى أكدت مديرة عام الإدارة العامة للتطوع والمشاركة المجتمعية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشاعل آل مبارك خلال ندوة بعنوان " التطوع في خدمة الرؤية" أهمية نظام العمل التطوعي الذي وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً، مشيرة إلى أن من أهداف النظام تطوير وتنظيم العمل التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي في المجتمع السعودي ومؤسساته، وتنظيم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي، وتحديد حقوقهم وواجباتهم، وتعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والاجتماعي، وتنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية.واستعرضت آل مبارك جهود ومبادرات الوزارة في تنظيم العمل التطوعي وتفعيله في القطاعات الحكومية وغير الربحية والخاصة التي من أبرزها مبادرة بناء منظومة للمشاركة التطوعية، ومبادرة بناء ثقافة ومحفزات العمل التطوعي، ومبادرة تنظيم وتمكين العمل التطوعي ضمن مستهدفات برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الوزارة تعمل عملاً تكاملياً مع القطاعات الحكومية الأخرى لتحقيق أهداف الرؤية في الوصول إلى مليون متطوع ومتطوعة بعام 2030 .من جانبه أكد الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان أن مجالات العمل التطوعي في المملكة متعددة، لافتاً الانتباه إلى أهمية الأثر والصورة الإيجابية التي يقدمها شباب الوطن في العمل التطوعي من خلال مساهماتهم وإبراز أعمالهم .وأشار الدكتور الفوزان إلى أن أحد إستراتيجيات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، مجال العمل التطوعي الذي يعد ركناً أساسياً بوصفه أحد ركائز رؤية المملكة 2030، مستعرضاً دور المركز في تقديم دورات تدريبية ومحاضرات وندوات تتحدث عن أهمية العمل التطوعي وذلك عبر أكاديمية المركز.بدوره تناول رئيس مجموعة المسؤولية الاجتماعية في بنك الجزيرة الدكتور فهد العليان برامج البنك في مجالات التطوع والمسؤولية المجتمعية التي من أبرزها مشروع "تطوع المحترفين" والذي يأتي بالشراكة مع وزارة الصحة، مشيراً إلى أن المشروع حقق خدمة اجتماعية تطوعية لمستفيديه.ولفت الدكتور العليان الانتباه إلى أن بنك الجزيرة عمل من خلال مبادرات اجتماعية على تفعيل دور الشباب في الخدمة المجتمعية عبر تقديم المعارف والمهارات التي تمكنهم في الأعمال التطوعية.وشهد الملتقى جلسة حوارية بين المشاركين والحضور طُرح خلالها عدد من الرؤى والأفكار والتحديات المشتركة في مجالات العمل التطوعي .وفي ختام الملتقى جرى تكريم الفائزين في أفضل المبادرات التطوعية، والمشاركين والجهات الراعية للملتقى.يُشار إلى أن ملتقى "التطوع المتخصص والمحترف لتحقيق رؤية المملكة 2030" تضمن معرضاً مصاحباً شاركت فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة والفرق التطوعية واستعرضت جهودها ومبادراتها تجاه المجتمع.// انتهى //23:11ت م0359