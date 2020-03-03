فيينا 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسشاركت سفارة المملكة العربية السعودية بالنمسا، في حفل إطلاق وتدشين العام الثقافي العربي النمساوي 2020م، والذي أقيم في العاصمة فيينا بتاريخ 28 فبراير 2020م، وبتنظيم من بعثة جامعة الدول العربية ومجلس السفراء العرب ووزارة الخارجية النمساوية.وجاءت المشاركات بشكل متنوع لـ (15) دولة عربية في يوم الافتتاح، حيث قدمت خلاله المملكة العربية السعودية والمغرب والجزائر والنمسا عروضاً فلكلورية وموسيقية، والعديد من الأنشطة والفعاليات والمأكولات الشعبية المختلفة، ويتضمن جناح المملكة تقديم عروض الخط العربي والحناء، والمأكولات الشعبية السعودية.وافتتح الحفل مديرة الإدارة الثقافية بوزارة الخارجية النمساوية السفيرة تيريزا أنجن، بحضور رئيس مكتب بعثة الجامعة العربية في فيينا محمد سمير قوبعة وعددٍ من المسؤولين والمهتمين بالشأن الثقافي العربي.ومن أبرز العروض المقدمة في الحفل العرضة السعودية من قبل فرقة الدرعية، إضافةً إلى تقديم ألوان فلكلورية متنوعة لاقت اهتمام وإعجاب الحضور.وتستمر الفعاليات الثقافية والفنية للدول العربية في النمسا حتى نهاية عام ٢٠٢٠م ، وستشارك المملكة في أكثر من فعالية تتضمن العروض الموسيقية، والفن التشكيلي، والعروض الفلكلورية.// انتهى //23:27ت م0362