الجزائر 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الجزائرية مساء اليوم عن تسجيل ثلاث حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا في الجزائر.وأوضح بيان وزارة الصحة الجزائرية أن الحالات الثلاثة الجديدة، قد جرى تسجيلها وسط أفراد عائلة واحدة, مضيفةً عن تسجيل 4 حالات إصابة جديدة أخرى على مستوى محافظة البليدة، لترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة إلى 8 حالات، موكدةً في بيانها أن المصابين وضعوا تحت الحجر الصحي بمستشفى مدينة بوفاريك.يذكر أنه كانت أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر قد سُجلت يوم 25 فبراير الماضي، لدى رعية إيطالي يعمل بشركة نفطية أجنبية عاملة بالجزائر.// انتهى //23:31ت م0364