أبوظبي 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات والسلطان عبدالله بن السلطان أحمد شاه ملك ماليزيا اليوم خلال اتصال هاتفي، علاقات الصداقة والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات وسبل تنميتها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.وأفادت وكالة أنباء الإمارات أن الجانبين استعرضا خلال الاتصال آخر التطورات والمستجدات على المستويين الإقليمي والعالمي ، إضافة إلى مجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //23:52ت م0365