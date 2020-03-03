واشنطن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى علاقة مدروسة ومستدامة وأكثر حرصاً مع الطبيعة.وقال الأمين العام في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للأحياء البرية، المحدد بالثالث من مارس من كل عام: "إن جميع الحضارات الإنسانية، بنيت ولا تزال تبنى على استخدام الأنواع والكائنات البرية من نباتات وحيوانات في الطعام الذي نتناوله، إلى الهواء الذي نتنفسه".وحذّر من تعرّض ما يقارب الربع من جميع الأنواع على هذا الكوكب لخطر الانقراض في العقود القليلة القادمة، متسائلاً باستغراب قائلاً: "الإنسانية يبدو أنها قد نسيت مدى احتياجنا إلى الطبيعة من أجل بقائنا ورفاهنا".ومع استمرار نمو سكان العالم واحتياجاته، قال غوتيريش: "إن الناس يصرون على استغلال الموارد الطبيعية - بما في ذلك النباتات والحيوانات البرية وموائلها - بطريقة غير مستدامة"، حاثاً على ضرورة تذكير بعضنا البعض بواجبنا تجاه الحفاظ على مجموعة واسعة ومتنوعة من الحياة على كوكب الأرض واستخدامها بشكل مستدام.// انتهى //23:54ت م0366