القاهرة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مساء اليوم اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وذلك في إطار التواصُل والتنسيق المستمر بين الجانبين حول أوجه العلاقات الإستراتيجية المختلفة بين البلدين، والتشاور الوثيق حول مُجمل القضايا المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية.وأفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية المُستشار أحمد حافظ في بيان صحفي أن الوزيرين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق بينهما خلال المرحلة المقبلة حول العديد من الموضوعات.// انتهى //23:57ت م0367