الأمم المتحدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسشدّد المنسق الأممي للإغاثة في حالات الطوارئ مارك لوكوك على حاجة المدنيين في سوريا لوقف إطلاق النار, واحترام القانون الدولي الإنساني، مؤكداً أن الأمم المتحدة تتابع كل خيار ممكن لمساعدة المحتاجين في شمال غرب سوريا.وقال لوكوك في بيان صادر عنه اليوم : إن المدنيين في شمال غرب سوريا، يعانون أزمة إنسانية خطيرة، حيث أدى النشاط العسكري في المنطقة إلى نزوح ما يقرب من مليون شخص منذ ديسمبر المنصرم، معظمهم من النساء والأطفال.وأضاف: أنه على الرغم من الجهود غير العادية التي تبذلها المنظمات الإنسانية، فإن المساعدات لا تصل إلى كل من يحتاجها.وأورد المسؤول الأممي أن المهمة المشتركة لعدد من وكالات الأمم المتحدة في إدلب، يوم الأحد الماضي، كانت "خطوة حاسمة لدعم جهود الإغاثة المستمرة في شمال غرب سوريا".وأكد في ختام بيانه تصميم الأمم المتحدة على الوقوف إلى جانب الشعب السوري.// انتهى //00:26ت م0372