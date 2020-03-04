حائل 08 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل العزاء لعائلة "الكويليت" في وفاة والدهم فهد حسين الكويليت رحمه الله .جاء ذلك خلال زيارة عزاء ومواساة قام بها سمو نائب أمير منطقة حائل لمنزل أسرة "الكويليت" اليوم التقى خلالها سموه بأبناء الفقيد ، داعياً الله أن يتغمد والدهم بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.من جهتهم أعرب ذوي الفقيد عن شكرهم لسمو نائب أمير منطقة حائل على زيارته ومشاركتهم العزاء بمواساتهم وتخفيف مصابهم، سائلين الله أن يجعل ما قام به في ميزان حسناته وأن يكتب له الأجر والثواب.// انتهى //01:00ت م0374