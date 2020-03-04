الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود مساء اليوم، فعاليات أعمال ندوة "المجتمع والأمن" في دورتها الثامنة بعنوان ( العمل التطوعي الأمني أهميته، مجالاته، وسبل استثماره في تحقيق الأمن وتعزيزه )، التي ينظمها مركز الدراسات والبحوث بكلية الملك فهد الأمنية وتستمر ليومين، وذلك بقاعة الملك فيصل في فندق الانتركونتننتال بالرياض.وبهذه المناسبة ألقى مدير كلية الملك فهد الأمنية اللواء الدكتور علي بن عبد الرحمن الدعيج كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن ندوة "المجتمع والأمن" تطل في دورتها الثامنة بعمل دؤوب وجهد متواصل لتلبية الاحتياجات الآنية والتحديات القادمة ومتماشية مع السياقات في المجال الأمني، مشيراً إلى أن ما يزيد الندوة شرفاً وتميزاً أنها دشنت في حلتها الأولى على يد صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز - رحمه الله - الذي انطلقت على يده ندوات علمية قطف المجتمع ومؤسساته الأمنية ثمارها.وأبان اللواء الدعيج أن هذه الندوة في نسختها الثامنة تحظى بقبول لدى المتخصصين الذين تسابقوا منذ لحظة الإعلان عنها إلى تقديم أفكارهم وابحاثهم التي ستسهم في نجاح الندوة وموضوعاتها ومحاورها المتنوعة، عبر أعمال خضعت للفحص والتدقيق لاتخاذ أفضل الأوراق المقدمة وفق معايير التحكيم العلمي، لتتوج تلك الجهود بجملة من التوصيات تحفز نجاح الندوة وتثري طرائقها وتعزز وسائلها.وأكد أن هذه الجهود تعد امتياز للندوة وترسيخ لمكانتها، منوهاً بما أضحت عليه كلية الملك فهد الأمنية بفضل الله تعالى ثم بدعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - ومتابعة توجيهات سمو وزير الداخلية لتلبية الاحتياجات الأمنية والتعليم المتخصص التأهيل العالي والتطبيقات المهارية والبحوث العلمية التي تتعاقب مناسباتها على امتداد العام وفق خطة مدروسة وبرامج متنوعة، آخذة في الاعتبار الجودة في أعمالها كماً وكيفاً، سائلاً الله تعالى في ختام كلمته أن يحفظ الأمن والأمان للوطن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً وثائقياً عن تاريخ ندوة "المجتمع والأمن"، وما استعرضته الندوة خلال نسخها من موضوعات ومحاور وبحوث علمية وتقارير وتوصيات أسهمت في خدمة الأمن والمجتمع، وتحقيق أفضل النتائج لخدمة الأمن بمفهومه الشامل عبر ذراعه المتخصص المتمثل في مركز الدراسات والبحوث الذي يعد معيناً عذباً لكل قاصدي البحث في المجلات الأمنية والجنائية والاجتماعية، والإشارة إلى ما يقوم به المركز من نشره لآلاف الدراسات المتخصصة وترجمة البحوث والدوريات والكتب النوعية بعد إقرارها من المجلس العلمي، كذلك استعراض إصدارات المركز العلمية الدورية الأمنية من أبرزها إصدار مجلة أمنية ربع سنوية وإقامة ندوة المجتمع والأمن التي تسهم في جمع الباحثين والمختصين في مجال الأمن.// انتهى //01:14ت م0375