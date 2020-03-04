كوالالمبور 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشَّن فريق جوهر دار التعظيم الماليزي ملعبه الجديد "السلطان إبراهيم" بفوز على ضيفه سوون بلووينغز الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.وتأجلت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها بين فيسيل كوبي الياباني وغوانغجو ايفرغراند الصيني، بسبب انتشار فيروس كورونا.ويتصدر فيسيل كوبي ترتيب المجموعة برصيد ست نقاط من مباراتين مقابل 3 نقاط لجوهر، في حين لا زال رصيد غوانغجو الذي لم يخض أي مباراة بعد، وسوون بلووينغز خاليا من النقاط.//انتهى //01:16ت م0376