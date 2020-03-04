لندن 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسودع فريق ليفربول منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقب خسارته أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد اليوم في الدور الخامس من البطولة.وصعد ليفربول لهذا الدور بعدما اضطر لخوض مباراتين في الدور الرابع أمام شروسبري تاون حيث تعادل في المباراة الأولى 2/2 ليلعب مباراة الإعادة التي انتهت بفوز ليفربول بهدف دون رد ليصعد للدور الخامس، فيما تأهل تشيلسي عقب فوزه على هال سيتي 2 / 1 في الدور الرابع.//انتهى //01:16ت م0377