الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسخسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم من منتخب روسيا بهدفين مقابل هدف ، في المباراة التي جمعتهما اليوم ، ضمن ختام الدورة الدولية الودية بكرواتيا ، والتي جاءت في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020 في البحرين.وافتتح منتخب روسيا التسجيل في الدقيقة 25 ، ليأتي هدف التعديل للأخضر سريعًا عن طريق اللاعب خالد مجرشي في الدقيقة 27 ، وأضاف منتخب روسيا هدفه الثاني في الدقيقة 52 من مجريات المباراة.ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وسعود التمبكتي، ومحمد سليمان، وصالح برناوي، ووليد عياش، وصهيب الزيد، وعبدالعزيز العليوة، وخالد مجرشي، وفواز المطيري، وعلي عبدالرؤوف، ومهند براح.// انتهى //01:17ت م0378