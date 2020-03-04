الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسانطلقت مساء اليوم مباريات الجولة الـ 27 من منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى لكرة القدم .وأسفرت النتائج عن فوز الأنصار على الشعلة بثلاثة أهداف دون مقابل، في حين كان التعادل السلبي سيد الموقف في لقاء الطائي والثقبة، فيما خسر أحد من الباطن بهدف دون رد، وخيم التعادل السلبي على مواجهة الجيل والنجوم، وكسب فريق جدة في آخر مباريات اليوم الأول للجولة 27 نظيره حطين بخمسة أهداف مقابل هدفين.وتختتم مباريات الجولة غداً بـ 5 لقاءات، حيث يلتقي الكوكب ضيفه النهضة على ملعب نادي الشعلة بالخرج، وعلى ملعب جامعة نجران بنجران، يستضيف نجران فريق الخليج، ويلعب فريق الجبلين مع نظيره القادسية، على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل، ويستضيف ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بالباحة، فريقا العين والتقدم، والمجزل مع ضيفه البكيرية، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بالمجمعة.// انتهى //01:29ت م0379