الرياض 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسحصل مشروع محطة وعد الشمال المركبة المتكاملة للتوليد، التابع للشركة السعودية للكهرباء، على خمس نجوم (5 Stars)، في تقييم نظام إدارة الصحة والسلامة.ويأتي هذا التقييم المتفوق، نتيجة حصول المشروع، الذي تبلغ قدرته الإجمالية (بعد اكتماله) 1.39 جيجاوات، على نسبة 92 من 100 في تقييم قطاع الأمن الصناعي، الذي أعلنه في 26 فبراير الماضي.وتطبق "السعودية للكهرباء" المعايير والإجراءات الخاصّة بالسلامة والصحة المهنية في مواقع العمل المختلفة، وفقاً لبرنامج السلامة العالمي "خمس نجوم" (5 Stars)، الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تحسين بيئة العمل على كل المستويات، كما أن إدارة تنفيذ مشاريع التوليد لدى الشركة تلتزم بالتطبيق الصارم لمعايير السلامة في مشاريعها الاستراتيجية والحيوية المختلفة، انسجاماً مع رؤية الشركة القاضية بتلبية الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة.وتعد "وعد الشمال"، من أكبر محطات التوليد على مستوى العالم، الداعمة للمشروعات الاقتصادية والتنموية والمناطق الصناعية، حيث تعمل ضمن منظومة محطات هي الأحدث، وبعضها من الأكبر على مستوى العالم، كما أنها تضطلع بدور ملموس في توطين صناعة الطاقة الكهربائية، ونقل المعرفة والخبرات، ودعم المصنعين المحليين، من خلال توريد بعض المواد والصناعات والخدمات اللازمة من السوق المحلية.ويعمل على تشغيلها نخبة من الكوادر الوطنية من خبراء ومهندسين وفنيين سعوديين، أثبتوا من خلال هذا المشروع الكبير قدرتهم على تحدي الصعاب، وامتلاكهم الخبرات الواسعة، والكفاءات المدربة على أعلى مستوى في مجال صناعة الطاقة الكهربائية.// انتهى //02:40ت م0381