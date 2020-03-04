بريدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واستشارك المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم ضمن فعاليات معرض القصيم للكتاب بنسخته الثالثة المقام في مركز الملك فهد الحضاري بمحافظة عنيزة بجناح يحتوي عددا من الأركان، والذي تبدأ فعالياته بدءا من يوم الأربعاء 9/7/1441هـ ولمدة 10 ايام.وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن أن هذه المشاركة في المعرض تأتي بهدف توعية وتعريف المجتمع بدور المؤسسة في جميع المجالات الثقافية والتدريبية والتعليمية من خلال توزيع إصدارات المؤسسة المتعددة التي توضح ذلك ومن خلال مشاركة عدد من الإدارات الحيوية في المؤسسة ذات الاختصاص كالإدارة العامة للمناهج ومركز التدرب الإلكتروني والإدارة العامة للاتصال المؤسسي والإدارة العامة للبحوث، كما يدعو الجميع لزيارة جناح المؤسسة والتعرف على مخرجاتها وآلية العمل فيها ومشاركة الشراكات الاستراتيجية ممثلة بالمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية (سرب).و قدم المذن شكره لجميع القائمين على تنظيم هذا المعرض الذي يحظى بدعم كبير ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز آل سعود أمير منطقة القصيم وتوجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بضرورة المشاركة الفعالة في جميع المناسبات في المناطق التي تفيد المجتمع بجميع شرائحه ومتابعة ودعم سعادة محافظ محافظة عنيزة عبدالرحمن بن إبراهيم السليم لجميع الجهات المشاركة في المعرض.// انتهى //03:03ت م0382