بانجول 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسالتقى الرئيس الغامبي آدما بارو وفدا من رجال الأعمال الموريتانيين يزورون غامبيا حاليا، يتقدمهم رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل محمد زين العابدين ولد الشيخ أحمد.وتم خلال اللقاء، بحث فرص الاستثمار في البلدين. وأبرز المشاكل التي تعاني منها الجالية الموريتانية بغامبيا كزيادة الضرائب وإتاوة الإقامة السنوية للأجانب المقيمين.//انتهى //03:15ت م0383