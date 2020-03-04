كانبيرا 08 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأعلنت وكالة "أستراليان أسوشييتد برس" للأنباء أنها ستغلق بعد 85 عاما على تأسيسها، حيث تم إبلاغ العاملين فيها بأن وظائفهم ستنتهي في يونيو المقبل.وجاء الإعلان عن إغلاق الوكالة خلال اجتماع مع الموظفين بمقر الوكالة في سيدني، حيث وصف رئيسها التنفيذي بروس ديفيدسون هذا اليوم بالحزين.وقال ديفيدسون "الوكالة كانت جزءا أساسيا من الصحافة في أستراليا منذ عام 1935م، وإنه أمر يدعو للأسى أن تصل إلى نهايتها".وعزا بيان صادر عن الوكالة الإغلاق إلى التأثير غير المسبوق للمنصات الرقمية التي تأخذ المحتوى وتوزعه مجانا.وأضاف البيان "وصلنا إلى نقطة لم يعد بإمكاننا فيها الاستمرار".// انتهى //03:22ت م0384