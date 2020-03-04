بريدة 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, عددا من المشاريع التنموية بمحافظة المذنب وعددا من المراكز بقيمة إجمالية تزيد عن 450 مليون ريال , خلال زيارته التفقدية لها , بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد , وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب, ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الحميدي الشمري , ومدير عام فرع البيئة والزراعة والمياه المهندس سلمان الصوينع , ومدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي , ومحافظ المذنب سليمان الفوزان , ورئيس لجنة الأهالي بالمحافظة إبراهيم العبودي وأهالي المحافظة والمراكز التابعة لها.وبدأت زيارة سموه بتدشين مشروع ازدواج طريق المذنب ساجر بجانب تقاطع مركز العمار بتكلفة تزيد عن 16 مليون ريال , مستمعاً إلى شرح مفصل من مدير فرع وزارة النقل بالمنطقة عن مدة تنفيذ المشروع وتفاصيل الأعمال المقامة ومراحل التنفيذ للطريق المزدوج ومدة انتهاء المشروع بالكامل.بعد ذلك توجه سموه لتدشين مشروع منتزه خرطم الجديد والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 8,450,000 مليون ريال , مستمعاً من رئيس بلدية المحافظة فهد الجلعود عن تفاصيل المشروع المقام بممرات مشاه تزيد عن 7 كلم وجلسات متنوعة وأكثر من 100 ألف شجرة ومجمعاً لألعاب الأطفال و100 جلسة.ثم توجه سموه لوضع حجر الأساس لمشروع طريق الملك خالد بالمحافظة والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 93,200,000 مليون ريال , بعدها دشن سموه مشروع "حلم يتيم" التابع لجمعية فلذاتنا لرعاية الأيتام والمنفذ بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين ريال , مستمعاً من قبل رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور صالح العبودي عن محتويات المشروع ، الذي يقع على مساحة 20 ألف متر ويشتمل على عدة نشاطات تتركز في تعزيز التحصيل العلمي وبرامج مهنية وتنمية المهارات الشخصية والأنشطة الرياضية والترفيهية.// يتبع //04:04ت م0388

عقب ذلك توجه سموه إلى مستشفى المذنب العام حيث دشن مشروع تطوير البنية التحتية للمستشفى والمنفذة بقيمة إجمالية قدرها 65,803,386 مليون ريال ، مستمعاً إلى شرحٍ مفصل من قبل رئيس التجمع الصحي الدكتور سلطان الشايع عن خطوات تنفيذ المشروع ومحتويات المستشفى وعدد الأسرة وخطوات التطوير المستقبلية للخدمات الصحية بالمحافظة.إثر ذلك توجه سمو أمير منطقة القصيم إلى مبنى محافظة المذنب , حيث سلّم سموه 80 أسرة وحداتهم السكنية ، التي تأتي ضمن مشروع الإسكان التنموي بالمنطقة والتابع لوزارة الإسكان.ثم عقد سموه اجتماعاً مع محافظ المذنب ورؤساء المراكز التابعة لها , حاثاً إياهم على أهمية بذل الجهود في خدمة المواطنين والمواطنات وإبراء الذمة وتأدية الأمانة وفي كافة الأعمال المنوطة بهم.عقب ذلك توجه سموه للقاء أهالي محافظة المذنب , وشهد الحفل المقام بهذه المناسبة ، الذي ابتدأ بآيات من الذكر الحكيم , ثم كلمة محافظ المذنب سليمان الفوزان التي أوضح من خلالها أن العمل سيتواصل لتنمية كل مشروع خادم للمحافظة وأبناءها بروح التكاتف بين أهالي المحافظة , مشيراً إلى أن دعم سمو أمير منطقة القصيم أسهم في تعزيز دور كل فرد بالمنطقة في التنمية والبناء والتطوير والعمل في خدمة المواطنين التي تحث عليها القيادة ـ أيدها الله ـ في جمع الكلمة ووحدة الصف وتطبيق أعلى المعايير في خدمة الوطن والمواطن.عقبها ألقى اللواء متقاعد المهندس محمد بن إبراهيم العقيلي كلمة الأهالي أكد أن تشجيع سموه الدائم لدعم وتعزيز كل مشروع تنموي يعكس أهمية التكاتف في العمل المتواصل بين مسؤولي وأهالي المحافظة لخدمة أبناءها.بعدها ألقيت كلمة لمجلس فتيات القصيم , إثر ذلك قدمت قصيدة وطنية للشاعر عبدالرحمن النويصر , ثم أوبريت "يابلادي". ثم دشن سموه عدداً من المشاريع التنموية بقيمة 281 مليون ريال اشتملت على مشاريع تعليمية وبلدية وصحية وأهلية ومشاريع تابعة لشركة stc.ثم شهد سموه توقيع سبع اتفاقيات شراكة لتعزيز وتنمية العمل بين القطاعات الحكومية والأهلية.وأوضح سمو أمير منطقة القصيم أن هذه الزيارات هي منهج عمل نقوم عليه ويقوم عليه كل مسؤول أدى القسم أمام ولي الأمر ـ أيده الله ـ , للوصول إلى إبراء الذمة واحقاق الحق , مؤكداً سموه على أن كافة تلك المشاريع تعكس ما تقدمه الدولة من بذل وعطاء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ,لافتاً سموه الانتباه إلى أن ما لمسه خلال هذه الزيارة هو تطور الإنسان قبل البنيان من خلال التطور العلمي والإبداعي والجوهر الحقيقي الذي يتميز به أبناء هذا الوطن , كاشفاً أنه قد تم اليوم تدشين عدة مشاريع خدمية بقيمة تتجاوز 450 مليون ريال , متمنياً أن يرى المزيد من التطور والعمل لتحقيق كل وجه إيجابي خادم للمحافظة وأهلها.وقال سموه : إننا مستأجرين وأجيرين لخدمة هذه المنطقة ومحافظاتها وكافة أنحاء المنطقة تحظى بنفس الاهتمام , مثمناً كافة الجهود المبذولة لمحافظ وأهالي المحافظة ومسؤوليها وحماسهم وجديتهم لمواصلة كل عمل وحماس وتقديم كل خدمة مساهمة في التطور والنمو , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الزيارة كرم سموه الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل في هذا الحفل , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //04:04ت م0389