العمار 08 رجب 1441 هـ الموافق 03 مارس 2020 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, اليوم, عددا من المشاريع التنموية بمركز العمار بقيمة إجمالية قدرها 51,536,196 مليون ريال , بحضور وكيل امارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة مطلق الخمعلي , وأمين المنطقة المكلف المهندس عبداللطيف الخطيب, ومدير عام فرع وزارة النقل المهندس محمد الحميدي الشمري , ومستشار سمو أمير القصيم إبراهيم الماجد , ومحافظ المذنب سليمان الفوزان , ورئيس مركز العمار عبدالمحسن الجبرين وأهالي المركز.حيث بدأت زيارة سموه بتدشين بلدية العمار مستمعاً لشرح مفصل من أمين المنطقة المكلف عن قيمة المشروع ، الذي تم إنشاءه بقيمة إجمالية قدرها 19,758,211 مليون ريال ، مطلعاً على محتويات المبنى وعلى عدد من المشاريع التي تنفذها البلدية بمركز العمار.بعد ذلك وقف سموه على تطوير بوابة القصيم الجنوبية ، التي تم إنشاءها بقيمة إجمالية قدرها 1,150,000 مليون ريال ، ثم اطلع سمو الأمير فيصل بن مشعل على مراحل سير العمل في مقر مركز العمار , مستمعاً من قبل رئيس ومنسوبي المركز عن كافة الأعمال المنفذة لخدمة المواطنين والمواطنات والقطاعات بالمركز , ملتقياً سموه بعدد من أهالي المركز ، حيث استمع منهم للعديد من المقترحات التطويرية والأعمال الخادمة لرفع كفاءة الأداء بالمركز.عقب ذلك توجه سموه للحفل المقام بهذه المناسبة , الذي بدئ بآيات من الذكر الحكيم , ثم ألقى رئيس مركز العمار عبدالمحسن الجبرين كلمة عبر فيها عن فخره واعتزازه بهذه الزيارة الكريمة لسمو أمير منطقة القصيم , مشيراً إلى أن زيارة سموه وتدشينه حزمة من المشاريع التنموية بالمركز ما هي إلا تجسيداً لهذه النعمة التي نعيشها وامتداداً للعطاءات المتجددة ودعم القيادة المستمر لكل ما فيه تطوير وازدهار المنطقة في كافة مدنها ومراكزها.وبين الدكتور ذيب بن تريحيب الجبرين من خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن أهالي المركز عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على رعايته ودعمه الدائم للمشاريع التنموية بالمركز وكافة أنحاء المنطقة , منوهاً أن القيادة ـ أعزها الله ـ تسعى إلى مواصلة التكامل والعطاء لخدمة أبناء هذا الوطن في كافة الجوانب تعزيزاً لجودة الحياة والبناء المستمر في المجالات كلها , سائلاً المولى عز وجل أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والأمان والنماء الدائم.إثر ذلك قدمت قصيدتان شعريتان وطنيتان للشاعر سعود الحارثي والشاعر عقاب الميزاني.وأكد سمو أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة على اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله - على كل شأن خادم لأبناء هذا الوطن عبر تعزيز وتنمية كافة المشاريع المرتبطة بخدمة المواطنين والمواطنات وفي كافة القطاعات.ونوه سموه بدعم القيادة ـ أيدها الله ـ وبذل كل غال ونفيس وإيجاد أفضل السبل لتعزيز الخدمات وتطويرها للمواطنين في كافة أنحاء المملكة , لافتاً الانتباه إلى أن كل مسؤول لم يكلف إلا لخدمة المواطنين والمواطنات وعلى الجميع إبراء الذمة وتأدية الأمانة على أكمل وجه لخدمة كافة أبناء هذه المنطقة وفي كافة محافظاتها ومراكزها , مقدماً شكره لكافة الجهود المبذولة من قبل رئيس ومسؤولي وأهالي مركز العمار , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.وفي ختام الزيارة كرم سموه الداعمين وشركاء النجاح وفريق العمل في الحفل , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة.// انتهى //04:10ت م0390