عام / الصحف السعودية
الأربعاء 1441/7/9 هـ الموافق 2020/03/04 م واس
الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
مجلس الوزراء يشيد بجهود الجهات الحكومية في التصدي لكورونا
ولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك مورغان ستانلي
أمير الرياض يتابع تنفيذ المشروعات.. ويلتقي سفير السويد
فيصل بن مشعل: قيادتنا الرشيدة تمارس دورها الإسلامي والشرعي بتأسيس «صندوق إبراء الذمة»
نائب أمير الرياض يفتتح مؤتمر «جستن 19» في جامعة الملك سعود
خالد بن سلمان بحث مع عمران خان تعزيز التعاون الدفاعي والأمني
فيصل بن سلمان يدشن اللقاء العلمي لقادة الموهبة
مجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بدور المملكة في استقرار المنطقة
التأمينات الاجتماعية تكرّم موظفيها المتقاعدين
ختام منتدى الرياض الدولي الإنساني بأربع توصيات
السلمي يجدد إدانته التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية
الداخلية: اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدودية
كورونا يهدد خمس القوى العاملة البريطانية
الموت القادم من.. إيران
الوكالة الذرية: برنامج إيران النووي أصبح خطيراً
الجيش التركي يسقط طائرة سورية.. ومصرع وإصابة أكثر من 25 شخصاً في إدلب
وزير الدفاع الأميركي: لا ننوي دعم تركيا
نتنياهو «المنتصر» يتعهد توسيع الاحتلال.. والتطبيع
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