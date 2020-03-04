الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:مجلس الوزراء يشيد بجهود الجهات الحكومية في التصدي لكوروناولي العهد يلتقي رئيس مجلس إدارة بنك مورغان ستانليأمير الرياض يتابع تنفيذ المشروعات.. ويلتقي سفير السويدفيصل بن مشعل: قيادتنا الرشيدة تمارس دورها الإسلامي والشرعي بتأسيس «صندوق إبراء الذمة»نائب أمير الرياض يفتتح مؤتمر «جستن 19» في جامعة الملك سعودخالد بن سلمان بحث مع عمران خان تعزيز التعاون الدفاعي والأمنيفيصل بن سلمان يدشن اللقاء العلمي لقادة الموهبةمجلس الشيوخ الفرنسي ينوه بدور المملكة في استقرار المنطقةالتأمينات الاجتماعية تكرّم موظفيها المتقاعدينختام منتدى الرياض الدولي الإنساني بأربع توصياتالسلمي يجدد إدانته التدخلات الإيرانية في الشؤون العربيةالداخلية: اتخاذ إجراءات احترازية إضافية عند المنافذ الحدوديةكورونا يهدد خمس القوى العاملة البريطانيةالموت القادم من.. إيرانالوكالة الذرية: برنامج إيران النووي أصبح خطيراًالجيش التركي يسقط طائرة سورية.. ومصرع وإصابة أكثر من 25 شخصاً في إدلبوزير الدفاع الأميركي: لا ننوي دعم تركيانتنياهو «المنتصر» يتعهد توسيع الاحتلال.. والتطبيع// يتبع //06:04ت م0003