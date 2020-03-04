وركزت الصحف على العديد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي.وأوضحت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( شائعة «كورونا» ) : مازال فيروس «كورونا المستجد» يبث الرعب في دول العالم التي تسابقت في وضع أجهزتها المعنية كافة في حالة تأهب قصوى لمنع انتشار المرض الذي لم يكتشف له مضاد حتى اللحظة، وسنت دول العالم إجراءات احترازية كثيرة تفادياً لوصول المرض إليها أو الحد من انتشاره، المملكة كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات مشددة تفادياً لوصول هذا الفيروس إلى أراضيها بتعليق العمرة والزيارة من الدول التي أصابها الفيروس، وهو حق سيادي لحماية مواطنيها والقادمين إليها، والحد من انتشار الفيروس من خلال التجمعات البشرية الكبيرة، وهو أمر فعلته الكثير من الدول بإلغاء الكثير من المناسبات التي تكون فيها تجمعات قد تؤدي إلى انتشار المرض الذي ينتقل بين الأشخاص بعدة طرق.وواصلت : الإجراءات التي اتخذتها المملكة أثبتت نجاعتها، فلم تسجل سوى حالة واحدة لمواطن كان في إيران، وتم عزله والمحيطين به كإجراء علاجي وقائي، وهو أمر نحمد الله ونشكره أن حمى بلادنا من انتشار الفيروس ثم بالإجراءات التي تم اتخاذها بكل دقة وحرص، ومازالت تلك الإجراءات محل التنفيذ دون أي تقاعس أو تهاون، فأجهزة الدولة المعنية في حالة تأهب ويقظة للحد من انتشار الفيروس، تعززها الإجراءات التي تم اتخاذها، وتسخير الإمكانات كافة حماية للوطن والمواطن والمقيم والزائر.وختمت : النيابة العامة اتخذت بدورها إجراء ضرورياً لمنع الشائعات حول انتشار المرض، والتي لا تقل خطورة عن المرض نفسه، حيث اعتبرت ترويج الشائعة جريمة يعاقب عليها النظام بخمس سنوات سجن وغرامة ثلاثة ملايين ريال، وهو إجراء لمنع مروجي الشائعات عن المرض، مما قد يبث الذعر بين أفراد المجتمع، ويؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.// يتبع //06:04ت م0004