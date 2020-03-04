وأفادت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( فرص واعدة للاستثمار بالمملكة ) : اجتماع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالـعزيز ولـي الـعهد نائب رئيس مجلـس الـوزراء وزير الدفاع يوم أمس، مع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك مورغان - ستانلي، حيث استعرض سموه معه الفرص الـواعدة في المجالات المصرفية والاستثمارية بالمملكة، وفقا لمعطيات رؤية المملكة الطموح 2030 إضافة إلى تطرق سموه إلى الخدمات والمنتجات الاستثمارية التي يقدمها بنك مورغان - ستانلي بالمملكة، هـذا الاجتماع يرسم واحدة من الـطرائق المتعددة للاستثمار بالمملكة لصناعة المستقبل الاقتصادي المتغير والمتجدد، كما أن المملـكة ماضية قدما لـلاستثمار مع كبريات الـشركات الأمريكية نظير توافر الـبيئة الاستثمارية الخصبة والفرص الواعدة بالمملكة.واسترسلت :ولا شك أن أي مراقب اقتصادي لمجريات ما يحدث في المملكة من متغيرات متلاحقة، منذ انطلاق الرؤية الطموح 2030 سوف يدرك دون مشقة أو عناء تلك التحولات المشهودة والجذرية التي حدثت في كافة القطاعات الجديدة، وفتحها أمام المستثمرين الأجانب كخطوة فاعلة أدت تلقائيا إلى دفع اقتصاد المملكة إلى المرتبة الثامنة عشرة عالميا، وهي مرتبة جاءت وفقا لجهود مثمرة أدت الـى تشجيع كبار المستثمرين الأمريكيين للاستثمار داخل المملكة، ومازالت الـفرص متاحة أمام الأجانب للاستثمار في الـعديد من القنوات الاقتصادية والثقافية والتجاريةونحوها.وتابعت : وقد اتضحت تلك التوجهات التي طرحتها المملكة أمام المستثمرين في الكلمة الضافية التي ألقاها معالي وزير التجارة في افتتاح أعمال «منتدى قادة الأعمال الأمريكيين والسعوديين» يوم أمس بالعاصمة الأمريكية، حيث تبلورت أبعاد التعاون السعودي الأمريكي في العديد من القنوات لاسيما الاقتصادية والتجارية منها، والأجواء متاحة لمزيد من التعاون بين البلدين الصديقين نظير ما يربطهما من علاقات تاريخية طيبة بدأت منذ تأسيس الكيان السعودي الشامخ، وحتى العصر الميمون الـراهن تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله-.// يتبع //06:04ت م0005