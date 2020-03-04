وأوضحت صحيفة "الاقتصادية" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( خفض الفائدة الأمريكية والسيطرة على الاقتراض ) : كما توقع معظم الجهات الأمريكية والدولية قبل أيام، أقدم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي) - بصورة مفاجئة وعاجلة - على خفض الفائدة الأساسية. ولا يمكن عد هذا القرار مفاجئا، لأن المقدمات المتعلقة به واضحة، وفي مقدمتها التأثيرات السلبية المتصاعدة لفيروس كورونا في الساحة الاقتصادية الدولية. المتوقع أن تستمر هذه التأثيرات حتى يتم العمل على وقف هذا الفيروس.وتابعت : كما هو معلوم، تعرضت كل القطاعات في الصين لخسائر فادحة، نتيجة إغلاق أماكن العمل والإنتاج فيها؛ ما انعكس على الأوضاع في الدول الأخرى التي توقف جزء من حراكها بسبب الاضطراب الذي أحدثه "كورونا". وتتعرض المؤسسات الأمريكية والعالمية عموما لضغوط كبيرة بهذا الصدد.وبينت : في ظل هذه الأجواء، واجه الدولار الأمريكي ضغوطا كبيرة خلال الأيام الماضية، أثرت بصورة كبيرة في التدفقات المالية عموما، والسلطات المالية الأمريكية تسعى إلى إيجاد التوازن المطلوب في هذا الوقت بالذات. فالخفض الأخير للفائدة الذي بلغ نصف نقطة أساس، يعمل أيضا على انفراج الأوضاع بين البنك المركزي والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي يسعى بكل ما لديه من قوة إلى إيصال الفائدة إلى أدنى مستوى ممكن. اتسمت الفترة الماضية بتبادل الاتهامات بين الطرفين، في حين ظل البنك المركزي متمسكا بمبدأ التحرك عندما يتطلب الاقتصاد القومي ذلك، وليس لأسباب سياسية أو اعتبارات مختلفة. ونجح مسؤولو البنك فعلا في السيطرة على قرارهم طوال الفترة الماضية.وأكملت : من هنا، فإن خفض الفائدة يرضي البيت الأبيض، في الوقت نفسه الذي يسعى إلى ضخ أكبر آليات لمزيد من الحراك الاقتصادي، دون أن ننسى أن العام الحالي هو عام الانتخابات الرئاسية، وكل قرار اقتصادي يتخذ على المستوى المحلي، يؤثر بصورة أو بأخرى في نتائج هذه الانتخابات. ومن الأسباب المهمة لخفض الفائدة الأمريكية أيضا، أنها ستدفع دون شك عددا من البنوك المركزية الأخرى الكبرى إلى الإقدام على خطوة مماثلة. فالاقتصاد العالمي يعاني الضعف وعدم اليقين، ونموا منخفضا وبطيئا أيضا. وشجعت مؤسسات اقتصادية عالمية على خفض الفائدة عالميا شرط السيطرة على مسألة الاقتراض، خوفا من الوقوع في أزمة اقتصادية جديدة، بينما لم تنته آثار الأزمة الكبرى إلا قبل أشهر فقط.// يتبع //06:04ت م0007