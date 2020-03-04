نيويورك 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسهوت الأسهم الأمريكية في جلسة تداول متقلبة يوم الثلاثاء بعد أن فاجأ مجلس الاحتياطي الاتحادي المستثمرين بخفض قدره نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة، وهو ما يزيد المخاوف بشأن حجم آثار فيروس كورونا على الاقتصاد.وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 785.91 نقطة، أو 2.94 %، إلى 25917.41 نقطة بينما هبط المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 86.86 نقطة، أو 2.81 %، ليغلق عند 3003.37 نقطة.وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 268.08 نقطة، أو 2.99 %، إلى 8684.09 نقطة.// انتهى //06:05ت م0009