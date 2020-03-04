واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسقال وزير الصحة الأمريكي ألكس أزار أمس:" إن أطباء أمريكيين قد قاموا بتطوير "لقاحا محتملا" لمعالجة فيروس كورونا في غضون ثلاثة أيام".جاء ذلك خلال كلمة مقتضبة ألقاها الوزير من البيت الأبيض وإلى جانبه كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومدير المعاهد الوطنية للصحة الطبيب أنتوني فوشي.وأكد الوزير ألكس أزار أنهم بصدد حقن أول مريض باللقاح الجديد بعد حوالي شهر من الآن، مضيفا أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد رخصت يوم الاثنين بإدخال اللقاح في المرحلة الأولى من التجارب السريرية.// انتهى //06:27ت م0012