اقتصادي / الاقتصاد الأسترالي ينمو بنسبة 0.5% في الربع المنتهي بديسمبر 2019م
الأربعاء 1441/7/9 هـ الموافق 2020/03/04 م واس
كانبيرا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس
أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.5% في الربع المنتهي بديسمبر 2019م.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.2% خلال العام حتى ديسمبر 2019م.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات بروس هوكمان: "الاقتصاد الأسترالي مستمر في النمو وشهد انتعاشا خلال العام، ولكن معدل النمو ما يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل".
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