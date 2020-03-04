كانبيرا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي أن الاقتصاد الأسترالي نما بنسبة 0.5% في الربع المنتهي بديسمبر 2019م.وأشار البيان إلى أن الاقتصاد نما بنسبة 2.2% خلال العام حتى ديسمبر 2019م.وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات بروس هوكمان: "الاقتصاد الأسترالي مستمر في النمو وشهد انتعاشا خلال العام، ولكن معدل النمو ما يزال أقل من المتوسط على المدى الطويل".// انتهى //07:33ت م0015