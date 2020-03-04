السيح 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسيطلق تعليم الخرج غدا ، برنامج رياضة المشي بالتزامن مع المشروع الوطني للمشي تحت شعار ( #أمش_30 ) وذلك في مضمار ممشى مصلى العيد الكبير في حي الخزامى بمدينة للسيح.ويهدف البرنامج إلى رفع الوعي الصحي وتعزيز نمط الحياة الصحي وممارسة النشاط الرياضي لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، لدوره الفاعل في بناء أجيال صحية، ومن أهمها رياضةالمشي لما لها من تأثير إيجابي في تقوية الجسم ومقاومته للأمراض خصوصا أمراض العصر مثل السكري والسمنة وأمراض القلب وغيرها.ويسعى البرنامج إلى تأصيل ثقافة النشاط البدني وتعزيزها بين جميع منسوبي تعليم الخرج لإيصال الرسالة إلى الدائرة الأوسع ليشمل جميع أفراد المجتمع.// انتهى //07:38ت م0017