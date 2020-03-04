المدينة المنورة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم, تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة, يتضمن رياح نشطة, وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنٍ في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع.وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.// انتهى //08:15ت م0018