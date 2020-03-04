الشارقة 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واسبدأت اليوم في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة أعمال المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بمشاركة 64 شخصية من كبار المسؤولين الحكوميين وخبراء يمثلون 16 دولة عربية وأجنبية يقدمون 57 فعالية متنوعة بين جلسات حوارية وخطابات وورش عمل وجلسات ومنصات تفاعلية.وتتناول الدورة التاسعة من المنتدى التي ينظمها المركز الدولي للاتصال الحكومي التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدى يومين أربعة محاور تشمل ترسيخ ثقافة التفاعل في الحكومة والتقنية كممكن للمجتمعات والاتصال عبر الثقافة والرفاه الفردي والمجتمعي.وانطلق المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته التاسعة من صيغة الشعار الواحد إلى المحاور المتعددة في إطار توجهه لتحقيق أوسع قدر ممكن من التفاعل مع الجمهور وأكبر فائدة من الموضوعات والقضايا التي يتبناها في عصر الاتصال الشامل.// انتهى //08:51ت م0022