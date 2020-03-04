المدينة المنورة 09 رجب 1441هـ الموافق 04 مارس 2020م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السقيا جهودها في خدمة المصلين والزوار من خلال تقديم الخدمات وتكثيف أعمال سقيا زمزم داخل المسجد النبوي وسطحه وساحاته.وأكد مدير إدارة السقيا بكر الأحمدي حرص إدارة السقيا بوكالة شؤون المسجد النبوي على استمرارية تطوير العمل من خلال زيادة الجهد التنفيذي, وتوزيع العمل بواقع أربع فترات عمل متواصلة على مدار اليوم, ومواصلة العمل للارتقاء بمستوى الخدمات ضمن منظومة الرعاية والعناية الشاملة التي هيأتها الدولة - رعاها الله - بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لخدمة قاصدي المسجد النبوي.وأفاد أن إدارة السقيا عملت على زيادة إجمالي عدد عبوات ماء زمزم حيث بلغت 64,678 عبوة خلال الربع الثاني من العام الهجري الحالي, بزيادة بلغت 40,278 عن الربع الأول من العام الجاري, وإجمالي 89078 عبوة خلال النصف الأول من هذا العام.وأضاف أن عدد حافظات ماء زمزم المحمولة على الظهر بلغ 1329 حافظة تقدم خدمات السقيا للزائرين في مختلف المواقع، فيما جرى إعادة تعبئة حافظات ماء زمزم الثابتة 634,426 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري, بزيادة بلغت 121,080 تعبئة، بإجمالي 1,389932 تعبئة خلال منتصف العام الحالي, في حين بلغ إجمالي عدد الكاسات البلاستيكية المخصصة لسقيا قاصدي المسجد النبوي 70 مليون كأسة خلال منتصف العام.وبيّن أن عدد المستفيدين من خدمات زمزم الإلكترونية بلغ 4511 مستفيدًا لخدمة الأفراد وبزيادة بلغت 1137عن الربع الأول وإجمالي 7885 خلال منتصف العام، كما أن هناك 110 مساجد مصرحة ومسجلة بالخدمة، حيث تم تزودها بماء زمزم 630 مرة, بزيادة بلغت 11 مرة عن الربع الأول وإجمالي 1249 مرة للمساجد ويتم ذلك تحت متابعة من فريق العمل بإدارة السقيا.// انتهى //09:05ت م0024