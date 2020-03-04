نيويورك 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واسقضى خمسة وعشرون شخصًا على الأقل، فيما أصيب آخرون الليلة الماضية بعد أن ضربت أعاصير ولاية تينيسي جنوب شرقي الولايات المتحدة الأمريكية.وأكد حاكم ولاية تينيسي بيل لي تلك الحصيلة وذلك خلال مؤتمر صحفي في ناشفيل أنه تم تسجيل الوفيات في أربع مقاطعات بالولاية، مضيفًا أنه تم نشر فرق في جميع أنحاء الولاية للبحث والإنقاذ للعثور على المفقودين.وذكرت تقارير إعلامية أن الأعاصير تسببت بأضرار جسيمة وتدمير عدد من المنازل وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان.// انتهى //09:19ت م0027