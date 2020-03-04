ينبع 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسافتتح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة ينبع العقيد الدكتور سامر بن عبيد الصاعدي أمس، المعرض التوعوي المصاحب لفعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لهذا العام تحت شعار " السلامة أولا "، بحضور الجهات المشاركة من الإدارات الحكومية وكبرى الشركات الصناعية وعدد من المواطنين والمقيمين, وذلك بالدانة مول بينبع الصناعية.ويهدف المعرض الذي يحتوي على ما يقارب من 16 معرضًا توعويًا وإرشاديًا في نشر وتعزيز ثقافة الوعي الوقائي باعتبار السلامة مطلب ضروري لكافة شرائح المجتمع المختلفة، وتم وضع شاشات إلكترونية داخل المعرض لإيصال الرسالة التوعوية الهادفة .وجرى خلال إقامة المعرض الذي يقام على مدى ثلاثة أيام تكريم الجهات الفائزة في مبادرة "بيئة عمل آمنة بلا مخاطر" وفي مبادرة مسؤول سلامة.// انتهى //09:26ت م0028