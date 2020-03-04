العيدابي 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسبدأت فعاليات البرنامج التدريبي لمزارعي البن بمحافظة العيدابي اليوم، الذي تنظمه جمعية البر الخيرية ضمن مبادرة أرامكو السعودية لزراعة وإنتاج البن بالعيدابي، بالشراكة مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية ومركز البحوث والدراسات البيئية بجامعة جازان، وبلدية المحافظة، بحضور محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري, وذلك بالمركز الحضاري بالمحافظة.ويهدف البرنامج إلى تعريف المزارعين بأهمية الطرق الحديثة في زراعة وإنتاج وتسويق البن، حيث شمل البرنامج لقاءًا مفتوحًا بين مسؤولي المحافظة والمزارعين، جرى خلاله تبادل الآراء والمقترحات ومناقشة المعوقات وسبل إيجاد الحلول لها، ثم بدأت الدورة التدريبية للمزارعين والتي تطرقت للإنتاج والري، وتم استعراض أحدث الطرق للإنتاج الزراعي.وثمن الظافري جهود الجهات المشاركة في البرنامج، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، وتوجيهاتهما لدعم وتذليل كافة العقبات التي يواجهها مزارعي البُن، مثنيًا على جهود الإدارات الحكومية المشاركة والمتعاونة في نجاح البرنامج التدريبي.// انتهى //10:28ت م0049