إسلام آباد 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم ارتفاع الإصابات المؤكدة في باكستان بفيروس كورنا المستجد إلى خمس حالات بعد تسجيل حالة إصابة جديدة، وعزم الحكومة الباكستانية على تكثيف التوعية العامة لاحتواء انتشاره.واهتمت بدعوة باكستان للحكومة الأفغانية وحركة طالبان إلى تقديم تنازلات والسعي من أجل إحلال السلام في أفغانستان، ردًا على ربط الرئيس الأفغاني أشرف غني بين إطلاق سراح سجناء طالبان وقطع الأخيرة علاقاتها مع باكستان.وتناقلت أنباء الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أحد كبار قادة طالبان الملا عبدالغني برادر حول اتفاقية السلام الأخيرة التي تم التوصل إليها واشنطن وحركة طالبان بهدف القضاء على الصراع في أفغانستان.وأشارت إلى وضع وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون خطط الانسحاب الأولي للقوات الأمريكية من أفغانستان.وأخبرت عن تسجيل الاقتصاد الباكستاني عجزًا في الميزان التجاري بلغ 15.7 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية 2019 م - 2020 م، وبانخفاض قدره 27 ٪ بسبب تقليص الواردات.وأخبرت كذلك عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المشاورات السياسية بين باكستان والإمارات في إسلام آباد.في الشأن الإقليمي، تطرقت صحف باكستان إلى تقديم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان طلبًا للتدخل في المحكمة الهندية العليا بشأن تعديل قانون الجنسية المثير للجدل.// انتهى //10:29ت م0050