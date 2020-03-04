الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بينهما في مجال الأمن الغذائي وتذليل الصعوبات التي تواجه العمل الإنساني والإغاثي في مختلف دول العالم.وناقش الجانبان البرامج المشتركة بينهما في اليمن وسوريا، باحثين آلية الدعم المثلى لرفع معاناة الشعوب المحتاجة.وأشاد ديفيد بيزلي بالشراكة المتميزة التي تجمع بين المركز وبرنامج الأغذية العالمي وسعي الطرفين لتحقيق الأمن الغذائي في الدول ذات الاحتياج.// انتهى //10:34ت م0051