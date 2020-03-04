رام الله 9 رجب 1441 هـ الموافق 4 مارس 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم بيان الرئاسة الفلسطينية حول نتائج الانتخابات للاحتلال الإسرائيلي أنها شأن داخلي، وما يهمنا فقط هو الحفاظ على حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة وفي مقدمتها القدس ومقدساتها، ولن نسمح لأي أحد بتصفية قضيتنا.وتحدثت عن تأكيدات رئيس البرلمان العربي مشعل السلمي، رفض البرلمان لما قامت به البرازيل مؤخرًا من قرارات وتحركات منها: "فتح مكتب تجاري دبلوماسي في مدينة القدس المحتلة"، والزيارة التي قام بها بعض أعضاء مجلس النواب البرازيلي لمستوطنة "بساغوت" الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية في شهر ديسمبر الماضي.وأشارت صحف الأربعاء إلى أقوال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن هناك ترجيحات إعلامية تشير لعودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم، وهذا الأمر يدل على أن المجتمع الإسرائيلي يزداد يمينية، وأن الائتلاف الذي قد يتشكل هو ائتلاف لضم الأراضي الفلسطينية، والاعتداء على الشعب الفلسطيني.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اقتحم العشرات من عصابات المستوطنين اليهود بينهم المتطرف يهودا غليك، تجولوا في أرجاء المسجد الأقصى المبارك واستمعوا إلى شروحات حول "الهيكل المزعوم" وبحراسات مشددة من جيش الاحتلال، فيما هدمت سُلطات الاحتلال منزلًا تعود ملكيته لمواطن فلسطيني في بلدة حزما شمال شرقي القدس المحتلة وشردت قاطنيه.وأولت اهتمامًا بأقوال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون إن التنسيق عالي المستوى والرفض الشعبي الفلسطيني الأردني لـ" صفقة القرن" كان بمثابة رسالة فلسطينية أردنية موحدة لأمريكا وإسرائيل بأنه لا يمكن السماح لأحد بإنكار الحقوق الوطنية الفلسطينية ومصادرة الحقوق العربية.وتطرقت إلى تسجيل الصين تراجعًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، فيما يتسارع انتشار الوباء في باقي أنحاء العالم.// انتهى //10:37ت م0052