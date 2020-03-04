الدمام 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسنظم مركز التأهيل الطبي بجمعية "إيفاء" لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بالدمام أمس، ورشة عمل حول آلام الظهر, ضمن برنامج "ساعة معرفة"، بحضور عدد من المستفيدات والمتخصصات والمهتمات، وذلك في مقر المركز بالدمام.وناقشت الورشة، كيفية التعامل مع آلام الظهر المهنية، وكيف يعمل العمود الفقري، وأسباب وأعراض آلام أسفل الظهر، وعوامل الخطر، والتشخيص والعلاج التحفظي، وإعادة التأهيل قبل وبعد جراحة العمود الفقري، وطرق الوقاية من آلام الظهر.وأوضح مدير عام جمعية "إيفاء" عبدالعزيز المحبوب، أن الورشة هدفت إلى توسيع المعرفة والاطلاع على آخر المستجدات، ورفع مستوى الأداء في العمل وزيادة المهارات والخبرات ورفع جودة الخدمة المقدمة من خلال التعرف على أفضل الممارسات في مجال التخصص، مؤكداً سعي الجمعية بالتعاون مع المستشفيات للتوسع في علاج مرضى آلام الظهر.// انتهى //10:41ت م0054