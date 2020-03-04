الرياض 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.وناقش الجانبان البرامج الطبية و الصحية المنفذة بين الجانبين في كل من اليمن وسوريا وبنغلاديش وغيرها من بلدان العالم، والموضوعات المدرجة في المنتدى.وأشاد تيدروس أدهانوم بالشراكة الرائعة بين المركز ومنظمة الصحة العالمية وعمل المركز الدائب لتحسين الوضع الصحي وإيصال المساعدات الطبية للمرضى والمصابين في أنحاء العالم.//انتهى//10:42ت م0055